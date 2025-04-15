Çorum FK’nın Manisa galibiyeti sonrasında sevinci abartan ve sahaya girerek yanlış yapan minik taraftarı polisin elinden futbolcular aldılar.

Maçın bitiş düdüğünün ardından henüz hakem ve rakip oyuncular sahadan çıkmadan tribünden atlayan minik taraftarı Spor Şube polisi yakaladı ve saha dışına çıkarmak istediği anda kaleci Hasan Hüseyin ve Ozan Sol polisin yanına giderek minik taraftarı onun elinden aldılar.

Minik taraftar daha sonra futbolcularla birlikte galibiyet sevincini yaşadı.

Taraftarların maç bitiminden hemen sonra sahaya girmeleri halinde takımlarının para ve diğer cezalar alacağının bilincinde olması ve daha dikkatli olması gerekiyor.