Bir kimse ki kibrinden seninle konuşmaya tenezzül eylemese / Ona misliyle karşılık vermektir bütün mesele / Bizde artık böyle
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Her yaşlının hakkı vardır körpesinde / Ama bir alo denemez telefon durur da elinde / Ve hiç hatırlanmaz, unutulur gider ölünce / Onun için varsa imkân, yaşarken dağıt bence / Hiç olmasa muhafız olsun, sen kabre girince / Yoksa orada da ağlarsın, dünyada ki gibi sessizce
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Bir kimse ki,
Göreve sınav ile gelmiş ise başıma taç / Yok zeminden itme, tepeden inme ise / Mutlak hakkım vardır, o bana muhtaç
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Yol düşerse bir gün sizin şehre / Oturup çimlerde içilir bir kahve / Dökülür yere bir bir zihindekile / Topla artık toplayabilirsen / Yoksa filizlenir, çekip gidersen / Ve hikâyesi yazılır geç veya erken
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Biri vermem diyor / Biri almam diyor / Gençler ise çok seviyor / Yazar, vazgeçme gönül / Sevenler elbet kavuşur diyor
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Gelmemişse yolun sonu / Kimi boş kimi dolu / Her gün çıkar bir konu / Çöz çözebilirsen
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Zor soru sorup bilmeyince / Dünyayı zindan etme bence / Sonra pişman olursun / Ansızın kaybedince
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Namazını vaktinde kıl/maz isen / Yaşlılıkta ayakta dur/a/maz isen / Suale geçerli cevap bul/a/maz isen / Karşılığı olur resen, kurtul kurtulabilir/sen
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Yeni yıl ile işimiz olmaz bizim / Geçen ömrün muhasebesi var iken / Artıları eksileri, yan yana dizelim / Azrail daha kapıyı çalmaz iken
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En güzel yıllar geçti icra ile borç ile / Düşündükçe etrafı sıra gelmemiş bize / Çok merak ediyorsun demi dostum / Şimdi sonuç nedir diye / Söyleyeyim, herkes çıkmış düzlüğe / O günkü emekler ise nafile
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Alışmak zaman alır / Zamanda her şeyi alır / Yanında bir gölgen kalır / O da sen ayakta iken
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Bre bismillah denir her güne / Gün biter o da döner düne / Ne kadar muhtacız bir tebessüme / Zaman geçip yaş kemale erince
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Kimi külfetini çeker / Kimi nimetine çöker / Kimi, kim ki diye sorma / Ayırt etmek pek zordur / Çünkü çokça birikmiş
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Ne yük olan ol ne de yük alan / Olan değersizleşirken yorulur alan / Sonra hikâyelere yazılır da bir bir / Denir, bunlar bana falanlardan kalan
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Sabah sabah yürürken yolda / Minareden hüzünlü bir sala sesi / Belli ki, sona ermiş bir nass nefesi / Gözlerimden iki damla yaş süzülüyor / Ve lisani hal ile Azrail sesleniyor / Bunun işi bitti, haydi gelsin sıradaki / Mazeret yok, engel değil dünya işi / ………. / Resen yaklaşırken o sahneye / İman ile olabilmek, sen nasip eyle
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TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak, Depremle Yaşamak ve Kazalar geliyorum Demez kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. Yukarıdaki telefondan iletişime geçerek, benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.