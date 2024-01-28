Bir kimse ki kibrinden seninle konuşmaya tenezzül eylemese / Ona misliyle karşılık vermektir bütün mesele / Bizde artık böyle

*

Her yaşlının hakkı vardır körpesinde / Ama bir alo denemez telefon durur da elinde / Ve hiç hatırlanmaz, unutulur gider ölünce / Onun için varsa imkân, yaşarken dağıt bence / Hiç olmasa muhafız olsun, sen kabre girince / Yoksa orada da ağlarsın, dünyada ki gibi sessizce

*

Bir kimse ki,

Göreve sınav ile gelmiş ise başıma taç / Yok zeminden itme, tepeden inme ise / Mutlak hakkım vardır, o bana muhtaç

*

Yol düşerse bir gün sizin şehre / Oturup çimlerde içilir bir kahve / Dökülür yere bir bir zihindekile / Topla artık toplayabilirsen / Yoksa filizlenir, çekip gidersen / Ve hikâyesi yazılır geç veya erken

*

Biri vermem diyor / Biri almam diyor / Gençler ise çok seviyor / Yazar, vazgeçme gönül / Sevenler elbet kavuşur diyor

*

Gelmemişse yolun sonu / Kimi boş kimi dolu / Her gün çıkar bir konu / Çöz çözebilirsen

*

Zor soru sorup bilmeyince / Dünyayı zindan etme bence / Sonra pişman olursun / Ansızın kaybedince

*

Namazını vaktinde kıl/maz isen / Yaşlılıkta ayakta dur/a/maz isen / Suale geçerli cevap bul/a/maz isen / Karşılığı olur resen, kurtul kurtulabilir/sen

*

Yeni yıl ile işimiz olmaz bizim / Geçen ömrün muhasebesi var iken / Artıları eksileri, yan yana dizelim / Azrail daha kapıyı çalmaz iken

*

En güzel yıllar geçti icra ile borç ile / Düşündükçe etrafı sıra gelmemiş bize / Çok merak ediyorsun demi dostum / Şimdi sonuç nedir diye / Söyleyeyim, herkes çıkmış düzlüğe / O günkü emekler ise nafile

*

Alışmak zaman alır / Zamanda her şeyi alır / Yanında bir gölgen kalır / O da sen ayakta iken

*

Bre bismillah denir her güne / Gün biter o da döner düne / Ne kadar muhtacız bir tebessüme / Zaman geçip yaş kemale erince

*

Kimi külfetini çeker / Kimi nimetine çöker / Kimi, kim ki diye sorma / Ayırt etmek pek zordur / Çünkü çokça birikmiş

*

Ne yük olan ol ne de yük alan / Olan değersizleşirken yorulur alan / Sonra hikâyelere yazılır da bir bir / Denir, bunlar bana falanlardan kalan

*

Sabah sabah yürürken yolda / Minareden hüzünlü bir sala sesi / Belli ki, sona ermiş bir nass nefesi / Gözlerimden iki damla yaş süzülüyor / Ve lisani hal ile Azrail sesleniyor / Bunun işi bitti, haydi gelsin sıradaki / Mazeret yok, engel değil dünya işi / ………. / Resen yaklaşırken o sahneye / İman ile olabilmek, sen nasip eyle

*

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler ve -hikâyeden şiire sızan- Susamak, Depremle Yaşamak ve Kazalar geliyorum Demez kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. Yukarıdaki telefondan iletişime geçerek, benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.