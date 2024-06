Çorum Valiliği ile Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Atıktan Tasarıma’ yarışmasında Misakımilli İlkokulu il birincisi oldu. Misakımilli İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerine ödülünü Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkifl Dağlı verdi.

Okul Müdürü Ali Hayda, "Öğrencilerimiz ve danışman öğretmenimiz ilçemizi tanıtacak şekilde atıklardan İskilip yazısı yazdılar. Yazının tamamı atık malzemelerden oluşuyor ayrıca her harf ve her model İskilip’e ait bir anlamı taşıyor. Dolma kazanından, Kızılırmak köprüsüne, Yivlik tepesinden İskilip Kalesine kadar İskilip’e dair her sembol bulunmaktadır. Bu güzel çalışmalarından dolayı öğrencilerimiz Eylül Yaren Akpınar ve Ebrar Tekercioğlu’na, danışman öğretmenimiz Ayşe Şimşek’i tebrik ederim. Ayrıca öğrencilerimize ve öğretmenlerimize süreç boyunca destek olan Harezmi Öğretmenlerimiz Tuba Uçar Bacı, Dilara Ünver ve Bayram Tekercioğlu’na teşekkür ederim." dedi.