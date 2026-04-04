Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 33.haftasında evinde Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olması ve şampiyonluk yolunda yara alması moralleri bozdu.

Ligin bitimine 5 hafta kala alınan mağlubiyetle şampiyonluk umutları iyice azalırken, kırmızı siyahlılar 3.'lük şansını da zora soktu.

Alınan mağlubiyetin ardından maçı izlemeye gelen hem protokol üyelerinin hem de taraftarlardaki moral bozukluğu dikkatlerden kaçmadı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'e bu kadar yaklaşan şehirde Süper Lig hayalleri hala devam ediyor.

7 maçlık galibiyet serisinin ardından alınan mağlubiyet moralleri bozsa da kırmızı siyahlılar Salı günü evinde yine kritik Bodrum maçına çıkacak.

Kalan bütün maçlarını kazanmak isteyen kırmızı siyahlılarda başkan Baran Korkmazoğlu, Bandırma maçındaki desteğin aynısını Bodrum maçında da beklediklerini söyledi.