Batman’da meydana gelen motosiklet kazasında 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün Gültepe Mahallesi’nde 21 yaşındaki Kazım Özbek idaresindeki motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Kazım Özbek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç sürücü, hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.