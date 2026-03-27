İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uygulama bahçesinde oluşturulan alanda farklı üzüm çeşitleri toprakla buluşturuldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve yeni yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla önemli bir çalışma hayata geçirildi.

İl Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan uygulama bahçesinde oluşturulan demonstrasyon alanında asma dikimi gerçekleştirilerek yeni bir bağ tesisi kuruldu.

İl Müdürü Hasan Taş, İl Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında farklı üzüm çeşitleri toprakla buluşturuldu. Kurulan bağda, çeşitlerin Çorum’un iklim ve toprak koşullarına uyumu yakından takip edilecek.

Yetkililer, yürütülen çalışma ile üzüm çeşitlerinin adaptasyon kabiliyetinin bilimsel veriler ışığında değerlendirileceğini, bitkilerin gelişim süreçlerinin düzenli olarak izleneceğini belirtti.

Elde edilecek veriler doğrultusunda bölge üreticileri için en uygun çeşitlerin belirlenmesi hedefleniyor.

Bağın verim çağına ulaşmasının ardından ise çiftçilere yönelik uygulamalı eğitimler, demonstrasyon faaliyetleri ve bilgilendirme çalışmaları düzenlenecek. Böylece modern bağcılık tekniklerinin sahada yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İl Müdürü Hasan Taş, tarımda doğru çeşit ve doğru yöntemle üretimin artırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.