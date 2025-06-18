Çorum Çalışma ve iş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından, Çorum İl Müftülüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere “İşgücü Uyum Programı kapsamında 215 kişi 6 ay süreyle istihdam edilecek.

Program kapsamında; Çorum merkeze 82, Alaca’ya 14, Bayat’a 13, Boğazkale'ye 4, Dodurga'ya 4, İskilip’e 25, Kargı'ya 3, Mecitözü'ne 5, Laçin'e 2, Oğuzlar'a 4, Ortaköy'e 10, Uğurludağ'a 4, Osmancık’a 20, Sungurlu’ya 25 olmak üzere toplam 215 personel alınacak.

İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre; program kapsamında İl Müftülüğü bünyesindeki Kur’an kurslarında, rehberlik ve gençlik merkezlerinde katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde 6 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 30 Haziran Pazartesi başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sonlanacak.

BAŞVURULAR 23 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Başvurular 19 – 23 Haziran tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre İl Müftülüğü tarafından yapılacak liste yöntemi ile belirlenecek.

GÜNLÜK 1083 LİRA

Program, 30 Haziran – 27 Temmuz tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada en fazla 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri İl Müftülüğü tarafından belirlenecektir. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 1083,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını tamamlamış ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak,

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak,

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.