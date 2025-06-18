TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kısa bir süre önce gündem olan bir inşaat mühendisi ile ilgili usulsüzlük iddialarını hatırlatarak, “Çorum Belediyesi bir inşaat mühendisinin inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı için hakkında suç duyurusunda bulundu.

Tutuklanan inşaat mühendisi 1 ay cezaevinde yattı sonra serbest kaldı. İnsan merak ediyor; Suçsuzca neden tutuklandı? Suçluysa neden serbest bırakıldı? Yoksa bildiklerimi anlatırım diye belediye başkanını, müteahhitleri ve birilerini tehdit mi etti” diye konuştu.

Çorum Belediyesi tarafından sorunlu olduğu belirtilen performans analizlerini, bir yapı denetim şirketi sahibinin Hitit Üniversitesi’ndeki bir kişiyle ortak yaptıkları gibi ciddi bir iddianın olduğunu kaydeden Mehmet Tahtasız, konuyla ilgili şu soruları yöneltti:

“Sayın Aşgın, Hitit Üniversitesinden usulsüz projelerle ilgili performans analizini siz mi istediniz yoksa müteahhitler mi istedi? Projelerin parasını belediye mi ödedi yoksa müteahhit mi ödedi? Ödenen paranın ne kadarı üniversiteye ne kadarı inceleme yapan memura ödendi? İnşaat ruhsatlarından performans analizi istemeye devam edecek misiniz? Üniversitenin verdiği performans analizi ile inşaat ruhsatı vermenizin özel bir nedeni var mı? Bu iddiaların kamuoyuna yansımasından sonra gazetecilerin tehdit edildiği iddiası doğru mu?”

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, iddialarla ilgili soru önergesi de vereceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)