Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sungurlu Belediye Başkanı olarak seçilen Muhsin Dere, bugün mazbatasını alarak görevine başladı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İlçe Başkanı Orhan Özyol, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve çok sayıda partilinin katıldığı törende Muhsin Dere, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülden Karadayı'dan teslim aldı.

Daha sonra Belediye önünde kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara hitap eden Dere, Sungurlu için çalışmaya başlayacağını söyledi.