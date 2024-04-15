Sungurlu Belediye Başkanı ve Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, takımı Altay deplasmanında verdiği mücadele ve aldığı galibiyetten dolayı kutladı.

Dere ligin kalan maçlarında taraftarlara takımlarına destek olmaya davet etti.

Dere, Altay maçının ardından soslam kedya hesabından yaptığı paylaşımda şu mesajı yayınladı: ‘İzmir deplasmanında rahat bir oyun sonunda Altay’ı 3-1 mağlup eden Takımımızı tebrik ediyorum. 1.Ligdeki ilk sezonunda son derece başarılı ve profesyonel bir şekilde mücadele eden ve play off hattında emin adımlarla yoluna devam eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yönetimimizi yürekten kutluyorum. Çorum’daki maçlarda bu güzelliği yaşamak ve 90 dakika Takımımızı desteklemek için taraftarlarımızı muhteşem stadımıza davet ediyorum. Ahlatcı Çorum FK hepimize emanet.