MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde 16. ve son etap olarak adaylıkları kesinleşen 33 ilçe, 19 belde belediye başkan adayını daha açıkladı.

Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Sungurlu'da MHP Ahmet Haşim Özsaray'ın yerine Eski Milli Savunma Bakan Yardımıcısı Muhsin Dere'yi gösterdi.

Dere yarın saat 15.30'da Sungurlu MHP İlçe Başkanlığı'nda adaylığı ile ilgili açıklama yapacak.

Dere, Çorum'da AKParti'den Belediye Başkan Adayı Adayı olmuştu.