AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın 'yağmaya teşebbüs' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu davada 3’ü muhtar 5 kişi tutuklanarak 4 ile 5 yıl arasında çeşitli cezalar almıştı.

Mahkeme heyeti, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sabıkası olmadığı için iyi hal indirimi uygulayarak Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a 4 yıl 7 ay, Eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza vermişti.

Sanıklardan Elmalı Köyü eski Muhtarı Saffet Erdemli, Eskice Köyü eski Muhtarı Ünal Bozok ve İbrahim Hoşgör cezalarını tamamlayıp tahliye oldular.