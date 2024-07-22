AK Parti İl Başkanı Murat Günay'ın 'yağmaya teşebbüs' iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu davada 3’ü muhtar 5 kişi tutuklanarak 4 ile 5 yıl arasında çeşitli cezalar almıştı. 

Mahkeme heyeti, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sabıkası olmadığı için iyi hal indirimi uygulayarak Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli ile Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok'a 4 yıl 7 ay, Eski Çorum Muhtarlar Federasyonu ve Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör'e ise 5 yıl 6 ay ceza vermişti.

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Sanıklardan Elmalı Köyü eski Muhtarı Saffet Erdemli,  Eskice Köyü eski Muhtarı Ünal Bozok ve İbrahim Hoşgör cezalarını tamamlayıp tahliye oldular.

Editör: Çorum Hakimiyet