Çorum Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi bir eşik daha aşıldı; 86 milyonun huzuru, emniyeti ve refahı için eşsiz bir fırsat oluştu. Silah bırakma süreci; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin dirayetli liderliği altında ilerliyor” dedi.

“Bu, yalnızca terörün sonu değil; aynı zamanda Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüme kararlılığının en somut tezahürüdür. Devletimizin tüm kademelerinde bu iradeyi hayata geçirmek için büyük bir özveriyle çalışan herkesi canıgönülden tebrik ediyoruz” diyen Mustafa Lek, “Açıkça görülüyor ki, “Terörsüz Türkiye" hedefi yalnızca sınırlarımız içindeki bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda bölgemizde barış ve istikrarı tesis edecek daha büyük bir vizyonun parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Bugün terörün sona erdirilmesinin, şehit ve gazilerimizin kelimelerle ifade edilemeyecek destansı mücadelesi sayesinde mümkün olduğunu dile getiren Lek, “Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin aziz hatırasının hassasiyetle korunması son derece kıymetlidir. Milletimizin terörün tasfiyesi için ödediği bedeller unutulmamış, unutulmayacaktır. “Terörsüz Türkiye" hedefine destek veren tüm siyasi partileri, devletimizin ilgili kurumlarını ve bu süreci gönülden sahiplenen sivil toplum kuruluşlarını saygıyla selamlıyoruz. Bu; milletin ortak vicdanını temsil eden kutlu bir yürüyüştür. Hem bugünümüzü hem de evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak içindir. Mukaddes vatanımız artık terörle değil, kardeşlikle anılacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'nın birlikteliğiyle ve milletimizin desteğiyle daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. "Terörsüz Türkiye", huzur ve refahın anahtarı olacak” diyerek açıklamasını tamamladı.