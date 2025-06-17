Mustafa Bıçakcı Klasman Gözlemciliği terfi kursuna çağrıldı.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2025-26 sezonunda klasman hakemliği, klasman yardımcı hakemliği ve klasman gözlemciliği terfi kurslarına davet edilen isimleri açıkladı.

13 sezondur Bölgesel Ligde gözlemci olarak görev yapan Mustafa Bıçakcı aynı zamanda İl Hakem Kurulu üyesi ve hakem eğitmeni olarak görev yapıyor.

Bıçakcı ile birlikte 29 bölgesel gözlemci 28 ise aday isim 18-19 Haziran tarihlerinde Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Tesislerinde sınava girecekler.

Klasman gözlemci adaylarına görüntülü yorum sınavı ve yazılı sınav yapılacak. Bu sınav sonunda Merkez Hakem Kurulu yeni sezonda klasman gözlemcisi olacak isimleri açıklayacak.

Çorum’da uzun yıllar klasman hakemi olarak görev yapan ve halen Kayseri Bölgesel Gözlemcisi olan Ünal Adıgüzel de bu kursa davet edildi.

Öte yandan Çorum Bölgesel Hakem ve Bölgesel Yardımcı hakemliği terfi kursuna çağrılan isim olmadı.