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AK Parti kurucu Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Malkoç, Çorum Belediye Başkan aday adaylığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı.

Çorum’a ve Çorumlulara hizmet edebilmek için bir yarışa başladığını ve bu yarışta var olduğunu göstermek adına başvuru yaptığını belirten Malkoç, şunları söyledi:

“AK Parti insanların teveccühleri ile gönüllerde yeşerip vücut bulmuş bir gönül hareketidir. Bu hareket halkın içinden olduğu için, gönüllerde büyüdüğü için uzun yıllardır iktidardır ve muktedir olmak için yoluna gayretle devam etmektedir. Bu kutlu harekete yıllar önce kurucu gençlik kolu başkanı sıfatıyla katılmış ve herkesin acaba dediği dönemde bu onuru taşımış bir kardeşiniz olmaktan onur duyuyorum. Şimdide hizmet mihmandarlığı olarak gördüğüm uzun zamandır farklı birimlerinde Çorum‘umuza hizmet ettiğim belediyemizin başkanlığına talibim. AK Parti iktidarların döneminde yerel yönetimin ne kadar önemli olduğunu Recep Tayyip Erdoğan’la bir kez daha gördük . Yerel yönetimler merkezi yönetimlerin kan damarlarıdır bu anlayışla güzel şehrimizde yirmi yılda çok şey değişti. Biz bu bayrağı kaldığı yerden alıp ileri taşıma azmi ile buradayız. Proje bazlı çalışarak halkı yönetime daha etkin kılarak, halkla birlikte daha güçlüyüz diyerek bir yola çıktık. Hizmet bir dava işidir hizmet adamı olmak; doğru, samimi olmakla ve iyi bir aileye sahip olarak onların duası ve desteği ile mümkündür . Bilgimizi ve tecrübemizi dua ile birleştireceğiz. Türkiye yüzyılında bu yüzyıla yakışır bir Çorum için haydi hep birlikte. Dün vardık, bugün varız, yarına talibiz”