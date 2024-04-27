Alaca Sakarya Ortaokulu öğrencisi "Bir Rüya Gerçek Olacak" isimli yazısıyla il genelinde birinci ülke genelinde de dördüncü oldu.

Öğrencileri bilim ve uzay keşiflerine karşı daha fazla ilgi duymaya teşvik etmek, öğrencilerin uzay ve astronominin önemine dair farkındalığı artırmak, öğrencilerin astronomi ve uzay bilimine bakış açılarını geliştirmek, öğrencilerin ilgi ve becerilerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile ülke genelinde resmi ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulları arasında "Bir Sonraki Astronot Ben Olayım, O İş Bende!" konulu kompozisyon yarışması düzenlendi.

Alaca Sakarya Ortaokulu 8/D sınıfı öğrencisi Muhammed Kerem Doğan, "Bir Rüya Gerçek Olacak" isimli yazısıyla il genelinde birinci ülke genelinde de dördüncü oldu.

Doğan, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ev sahipliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenen törende aldı.