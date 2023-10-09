Çorum Haber'in geçmiş dönem Genel Yayın Yönetmeni, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Mustafa Yolyapar, vefatının 9. yıldönümü nedeniyle kabri başında anılacak.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11.00’de Ulu Mezarlık'ta gerçekleşecek.
1980’lerin ortalarından başlayarak Çorum yerel basınına çeyrek asırdan fazla hizmet etmiş olan Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde, kalp damarlarında meydana gelen ani tıkanma nedeniyle 48 yaşında hayata veda etmişti.