Kuşeren Kalesi kurtarılmayı bekliyor Kuşeren Kalesi kurtarılmayı bekliyor

Çorum Haber'in geçmiş dönem Genel Yayın Yönetmeni, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın kardeşi Mustafa Yolyapar, ve­fa­tı­nın 9. yıl­dö­nü­mü ne­de­niy­le kabri başında anılacak.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen anma programı, 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 11.00’de Ulu Mezarlık'ta gerçekleşecek.

1980’le­rin or­ta­la­rın­dan baş­la­ya­rak Ço­rum ye­rel ba­sı­nı­na çey­rek asır­dan faz­la hiz­met et­miş olan Mus­ta­fa Yol­ya­par, 12 Ekim 2014 ta­ri­hin­de, kalp da­mar­la­rın­da mey­da­na ge­len ani tı­kan­ma ne­de­niy­le 48 ya­şın­da ha­ya­ta ve­da et­miş­ti. 