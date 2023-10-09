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HARUN AKKAYA

Amatör Spor Haftası bugün başlıyor. Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı bugün yapılacak haftanın açılış yürüyüşüne tüm amatör spor camiasını katılmaya davet etti.

Her yıl 9-15 Ekim tarinleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası içerisinde bir çok branşta müsabakalar yapılacağını belirten Ferhat Arıcı haftanın açılış yürüyüşü için bugün saat 16.40’da Saat Kulesi meydanında toplanarak Kadeş Barış Meydanına kadar yürüyeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, spor camiasının yöneticileri, hakemleri ve tüm amatör kulüplerin sporcuları ile bu yürüyüşe beklediklerini söyleyen Arıcı ‘Bu haftayı dolu dolu kutlamak ve camiamızın ne kadar büyük olduğunu herkese göstermek içinü tüm sporcu ve antrenörlerimizi bugünki yürüyüşe bekliyoriz’ dedi.

Altı branşta müsabaka

Amatör Spor Haftası içinde altı branşta turnuva düzenlenecek. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek turnuvalar 9-13 Ekim tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu’nda Basketbol müsabakaları yaplacak. 12 Ekim perşembe günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda Karate turnuvası, 11 Ekim perşembe günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda Floor Curling, 14-15 Ekim tarinlerinde Olimpik Yüzme Havusunda yüzmu, 18-20 Emil tarinlerinde de Tevfik Kış Spor Salonu’nda Hentbol turnuvası, 21 Ekim cumartesi günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda Halter turnuvası düzenlenecek.