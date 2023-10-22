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Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 24 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda, 380,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17,18 gram metamfetamin, 177 adet sentetik ecza, 63,28 gram esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 24 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

İHA