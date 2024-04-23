Evlat!

İnsan, güzel bir manzara seyrederken hep aynı yerde durursa sıradanlaşır. Bazen bir adım geriye gitmeli ki, görüş alanı daralınca önden seyrettiği konforlu manzaranın kadri kıymetini daha iyi idrak edebilsin ve oraya tekrar geçebilmek için boşluk arasın, emek versin.

Evlat!

İnsan yolun sonuna doğru geldiğinde, organlar teker teker fire verdiğinde 'her şey bir misafir imiş bu bedende' demeye başlar. O günlere ulaşmadan misafirin kıymetini bilmek -yemeden içmeye, söylemden eyleme- en güzel akıllılıktır.

Evlat!

Yaşlıların bayram ziyaretlerinde gençlere yaptığı en önemli hata, ''geçen bayram da gelmedin'' söylemidir. Geçen bayram gelmeyen, gelemeyen bu bayram gelmiş ise kadri kıymeti bilinmeli ki, gelecek bayramlara ışık olsun. Bir daha ihmal etmemeye çalışılsın.

Evlat!

Tembel ''hayalimdeki azmim, hayatımda olsa uçardım'' dermiş. Peki, ''sen uçtun da kanadını kıran mı oldu, haydi uçsana'' denince de, ''yok heri, şimdi, kim uğraşacak'' dermiş. Onun için hayalinde azmin varsa, mazeretsiz, gecikmeden uçmanın yolları aranmalı ki, hedefe varasın. Yoksa o azim bir hiçtir.

Evlat!

Eskiden oyuncak yoktu ama oyun alanı -bahçeli evler, boş alanlar- çoktu. Ya şimdi! Oyuncak çok ama oyun alanı yok. Daireleri üst üste koyduk, her tarafı beton yığınına boğduk. Oyun alanı olmayan oyuncakta da -enerji tam atılamadığından- mutluluk yok. Sinir stres çok.

Evlat

Hayali hiç olanların başarısı hiç olur. Ben hayal kurayım da varsın hiç olacaksa ondan sonra olsun. Hiç olmazsa emek/tar hiçlik olur. Onun için hayal kurmaktan uzak kalma, daima hayalin olsun.

Evlat!

Samimi fikirler değerlidir. ''İhmali ziyan, kıymeti ise maalesef gelecek zamandır.'' Onun için memleket adına samimi fikirler üretenlere mutlaka değer vermeye çalış ki, ziyadeleşsin.

Evlat!

Mezarlıklar arifeden bayrama tam gaz hazırlanıyor. Acaba biz faniler mezarlıklara ne kadar hazırlanıyoruz? Mezarlıkları bayrama hazırlarken, kendimizi de mezarlığa hazırlamaya çalışmak en doğru yoldur. Maalesef bu doğru yolu çoğumuz bulamayız. Ömrümüzü ziyan ederiz.

Evlat!

Hangi görevde olursan ol, bıraktığın zaman + -- tüm icraatlarının bir başkasının masasında, ajandasında -bir Molla kasım gelir de sığaya çeker- olacağını asla unutma ki, atacağın imzalar sonra başına bela olmasın. ''Boyasına güvenen halı gün yüzüne çıkmaktan korkmaz'' misali korkulu rüyalar görmeden rahat edesin.

Evlat!

Nasihat nimettir. Belki de başına musibetler gelmeden seni kurtaracak bir rehberdir. Onun için nasihat edenlere, uyaranlara, doğruyu söyleyenlere kızmak, kırılmak yerine teşekkür edilmeli.

TAVSİYE: Kitaplarım Çorum Ulucami karşında bulunan Huzur Kırtasiye 'den temin edilebilir.