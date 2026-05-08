TRT Spor'da yorumculuk yapan eski hakem Bünyamin Gezer, dün Çorum FK-Keçiörengücü maçında Çorum FK'nın iptal edilen golüne tepki gösterdi.

TRT Spor'da dünkü maçı yorumlayan Gezer, Burak Çoban'ın attığı gole ilişkin; "Ne gördünüz kardeşim burada da böyle muhteşem golü iptal ediyonuz.' dedi

Keçiörengücülü futbolcuların bile pozisyona itiraz etmediğini belirten Gezer; "VAR hakemleri ne görüyorlar. VAR'da da tecrübeli Ümit Öztürk var. VAR odasında bu hakemlere bi şey oluyor. Ben sokağa çıkmam VAR hakemleriyle. Bunlara artık ben ne deyim ya şurada muhteşem bir gol atılıyor. Sezonun golü heba oluyor. Var yüzünden ne gördünüz kardeşim burada itme yok çekme yok tutma yok." şeklinde konuştu