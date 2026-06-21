Ada Koleji Görsel Sanatlar Kulübü öğrencilerinin hazırladığı “Meksika Temalı Resim Sergisi”, düzenlenen etkinlikle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Öğrencilerin uzun süren çalışmaları sonucunda hazırlanan serginin açılışına İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir katıldı.
Görsel Sanatlar Öğretmenleri Evrim Güngör ve Güliz Elmas’ın rehberliğinde hazırlanan sergide, öğrencilerin farklı tekniklerle ortaya koyduğu Meksika kültürünü yansıtan eserler yer aldı.
Eğitim sürecinde öğrencilerin sanatsal gelişimlerini desteklemek, farklı kültürleri tanımalarını sağlamak ve estetik bakış açılarını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin yaratıcılıkları ön plana çıktı.
Sergi alanını ziyaret eden veliler ve konuklar, öğrencilerin çalışmalarını inceleyerek eserler hakkında bilgi aldı.
Okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan serginin, öğrencilerin kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunduğu belirtildi.