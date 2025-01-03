Diyarbakır’da Narin Güran cinayetiyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar’ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için mahkemeye dilekçe sundu.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına ilişkin karar 28 Aralık'ta açıklanmıştı. Kararda, cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar’ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, davanın görüldüğü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine tahliye taleplerini içeren dilekçe sundu.

28 Aralıkta Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.