AK Parti İl Başkan Yardımcısı Türker Semih İstanbullu’nun anneannesi Nezaket Boyabatlı (76) son yolculuğuna uğurlandı.
Merhum terzi İsmail Boyabatlı’nın eşi, Kemal Softa’nın kardeşi, Sait İstanbullu’nun kayınvalidesi Nezaket Boyabatlı’nın cenazesi dün Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Ulu Mezarlık’ta defnedildi.
Cenazeye Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar