Japonya'nın Hokkaido bölgesinde kaplıca hizmetleri veren Daiheigen Oteli'nde norovirüs salgını nedeniyle 140 kişi hastanelik oldu.

SERVİS EDİLEN YİYECEKLERDEN KAYNAKLANDI

Asahi Shimbun gazetesinin cumartesi günkü haberine göre salgının 8-12 Nisan tarihlerinde otelde hazırlanıp servis edilen yiyeceklerden kaynaklandığı belirlendi.

140 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

8-11 Nisan arasında otelde konaklayan ya da otelde yemek yiyen 627 kişiden 140'ı, 19 Nisan tarihine kadar ishal gibi semptomlarla hastaneye başvurdu.

6 YIL SONRA BİR İLK

Yapılan testlerde 5 mutfak çalışanıyla birden fazla müşteride norovirüs tespit edildi. Bu olay, bölgede 2019'dan bu yana 100'den fazla kişiyi etkileyen ilk gıda zehirlenmesi salgını olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: haberler.com