İstanbul'un olaylı ilçesi Esenyurt'a bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yapılan bir düğün esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma yaşandı.

POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları sakinleştirmek isteyen ekiplere çevredekiler mukavemet gösterince, polis havaya uyarı ateşi açtı. Kavganın büyümesi sonucu olay yerine takviye yunus polisler de geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA

Yaşanan olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ortalık savaş alanına döndü. Taraflar arasında yaşanan arbedede ise bazı vatandaşlar yaralandı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çocukların da bulunması yürekleri ağızlara getirdi. Öte yandan, yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.