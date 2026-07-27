Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalında öğretim üyesi olarak göreve başlayacak olması nedeniyle Vali Ali Çalgan'a veda ziyaretinde bulundu.

Vali Ali Çalgan, Prof. Dr. Nurcan Baykam'ın görev süresi boyunca Çorum'a ve Hitit Üniversitesine sunduğu hizmetler ile sağlık ve eğitim alanındaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalgan, Prof. Dr. Baykam'a yeni görevinde başarı ve kolaylıklar dileyerek, akademik çalışmalarında üstün başarılar temennisinde bulundu.