HURŞİT BOZKURT

Çorum Valiliği eski makam şoförlerinden Nusret Üğüten (70) vefat etti.

Çorum Belediyesi'nden emekli Mesut ve Mustafa Üğüten ile İsmet Üğüten, Bircan Serdaroğlu ve Muhterem Taşçı'nın kardeşleri, Onur Üğüten ve Şule Bayramoğlu'nun babaları, Ahmet Bayramoğlu kayınpederi Yılmaz Üğüten'in yeğeni, Çorum Valiliği Makam eski şoförlerinden Nusret Üğüten tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BUGÜN TOPARĞA VERİLECEK

Merhumun cenazesi bugün (21 Haziran 2023 Çarşamba) öğle namazına müteakip Akşemsettin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.