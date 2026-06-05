Çorum'un Boğazkale ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği gölette boğuldu. Olay, Boğazkale ilçesindeki Hoşur Göleti’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Serkan Buğdaylı, serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte suya girdi. Akıntının şiddetiyle kayalıklara çarptığı iddia edilen Buğdaylı'nın sudan çıkmadığını gören arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin çalışma neticesinde göletten çıkartılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.