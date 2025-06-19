Çorum Merkez Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu 7-İ sınıfı öğrencileri, Başkent Ankara’da kapsamlı ve güzel bir geziye katıldı.

Çorumlu öğrencilerin Ankara gezisinin sponsorluğunu Çorumlu iş insanı ve siyasetçi Halis Durkaya üstlendi.

Doktor Sadık Ahmet Ortaokulu 7-İ sınıfı, 16-17 Haziran tarihleri arasında bir gece konaklamalı Ankara gezisi yaptı.

Gezi, rehber eşliğinde Anıtkabir ziyareti ile başladı. Öğrenciler tur rehberinden Anıtkabirle ilgili ayrıntılı bilgiler edindiler. Çoğunun ilk kez gördüğü Anıtkabir ziyareti oldukça etkileyici idi.

HALİS DURKAYA’DAN EĞİTİME DESTEK

Gezinin konaklama, meclis ziyareti ve yemek giderlerinin sponsorluğunu Ankara’da yaşayan ünlü iş insanı ve siyasetçi Halis Durkaya gerçekleştirdi.

Halis Durkaya, öğrencilerin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevinde konaklamalarını sağladı.

Öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisinde öğle yemeği yedikten sonra rehber eşliğinde Gazi Meclisi gezdiler.

Meclis gezisinde, öğrenciler CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile de sohbet etme imkânı buldu.

Öğrenciler daha sonra Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi ve Akvaryum ziyaretinde bulundular, ardında bir oyun merkezinde gönüllerince eğlendiler.

Gezinin ikinci günü ODTÜ Toplum Bilim Merkezi ve Üniversite ziyareti düzenlendi. Daha sonra ise MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Müzesi gezildi.

İkinci gün de de oyun merkezi son durak oldu.

Öğrenciler 2 gün boyunca oldukça eğlenceli, keyifli ve öğretici zaman geçirdiler.

Geziye katılan Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Satılmış Baskın, 7 İ sınıfı Rehber Öğretmeni Buket Sayar Baskın ve Beden Eğitimi Öğretmeni Orhan Ekmekçi, öğrencilerin bu keyifli anları yaşanmasına vesile olan ünlü iş insanı ve siyasetçi Halis Durkaya’ya, CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever’e ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Konukevi personeline teşekkür etti.