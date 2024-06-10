Bilim ve Sanat Merkezi’nde Robotik Kodlama Atölyesinde eğitim gören öğrenciler AHL Park AVM’de sergi açtı.

Danışman öğretmen Ünsal Berk rehberliğinde açılan sergide öğrenciler günümüzde en ilgi çekici konuları yapay zeka ve kodlama alanlarında hazırlamış oldukları 24 projeyi katılımcılarla paylaştılar.

Sergiyle ilgili yapılan açıklamada, “Yapay zeka ile kodlanış ürünler Çorum halkının görmesi için sergilendi. Ayrıca insan gibi düşünen ve kendisi karar veren sistemler ile ziyaretçilerin etkileşimi sağlandı. İlgi çeken ürünler arasında kodlarını tamamen kendilerinin yazdığı beyin dalgalarını algılayan bunlar ile nesne kontrolü yapabilen cihazlar, yapay zeka ile kodlanan ve insan ile etkileşim sağlayan robot kollar ve robot eller, İHA sistemlerinde nesne takibi ve tespiti yapan yapay zekalı robotlar sergilendi.”

Kurum Müdürü Dr. Mehmet Fidan, BİLSEM’de buna benzer çok önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Sergide ise yapılan çalışmaların sadece bir bölümünün yer aldığını söyledi.