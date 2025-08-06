Vali Ali Çalgan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda yürütülen "Ulusal Staj Programı" kapsamında Çorum Valiliği'nde staj yapan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilik birimlerinde staj gören öğrencilerle eğitim hayatları, kariyer planları ve hedefleri üzerine sohbet eden Çalgan, Ulusal Staj Programı sayesinde gençlerin kamu hizmetleriyle ilgili bilgi ve deneyim kazanmalarına fırsat sağlanmasının önemine değinerek öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.