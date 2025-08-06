Çorum gençlik ve sporuna ivme kazandıracak yeni yatırımlar için Spor Toto Teşkilat Başkanlığında önemli bir protokole imza atıldı.

İmzalanan protokollerle, şehir merkezi ve ilçelerinde birçok yeni spor tesisi için süreç resmen başladı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ile Av. Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile bazı ilçe belediye başkanları da imza töreninde hazır bulundu.

MERKEZ VE İLÇE OKULLARA DEV SPOR YATIRIMLARI

Proje kapsamında Çorum merkezine iki adet 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, 15 adet sentetik çim futbol sahası ve 20 adet mahalle ile okul bahçesine halı saha yapılacak. Mevcut futbol sahasına soyunma odası eklenirken, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi ve Spor Lisesi’ne de spor salonları kazandırılacak.

İLÇELERDE SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Boğazkale’de sentetik çim futbol sahası, soyunma odası ve 250 seyirci kapasiteli çelik tribün ile aydınlatma, Şehit Mustafa Karasakal Anadolu Lisesi’ne spor salonu inşa edilecek. Düvenci’de nizami futbol sahası ve portatif tribün hizmete girecek. İskilip, bölgenin spor üssü olmaya aday; 765 seyirci kapasiteli spor salonu, tenis kortu, futbol ve basketbol-voleybol sahaları ile yarı olimpik yüzme havuzu projeleri yer alıyor. Kargı’ya gençlik merkezi, Uğurludağ’a futbol sahası aydınlatması ve gençlik merkezleri, Laçin’e ise açık spor tesisleri yapılacak.

AHLATCI: “GENÇLERİMİZ İÇİN SÖZ VERDİK, TUTUYORUZ”

Milletvekili Ahlatcı, “Çorum’un her köşesine spor yatırımlarıyla gençlerimizin hizmetine yeni tesisler kazandırıyoruz. Bu, onaylanan ilk projelerimiz. Diğer yatırım taleplerimizin onay süreci tamamlandıkça yeni protokolleri imzalamaya devam edeceğiz. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Tamamlandığında bu yatırımlar, Çorum’u spor altyapısında bölgenin yıldız şehirlerinden biri yapacak. Çorum’a, ilçelere ve gençlere hayırlı olsun” dedi.

Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)