Akkent Gençlik Merkezi öğrencileri, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek itfaiye teşkilatını ve çalışmalarını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen bilgilendirme gezisinde öğrencilere, yangınla mücadelede kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar tanıtıldı. Ayrıca itfaiye personeli, görevleri hakkında bilgilendirmelerde bulunarak öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Ziyaret kapsamında eğitim alanlarını da gezen öğrenciler, itfaiyecilerin eğitim süreçleri ve hazırlık aşamaları hakkında bilgi edindi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen araç tanıtımları ve müdahale teknikleri ise öğrencilerin ilgisini çekti.