Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, Eğitim-Bir-Sen olarak, eğitim çalışanlarının yer değişikliği taleplerinin daha hakkaniyetli, kapsayıcı ve beklentileri karşılar nitelikte olması adına Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) resmi başvuru yaptıklarını belirtti.

Bilindiği üzere, öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değişikliği işlemlerinde uygulanan “iki tercih” sınırlamasının, birçok meslektaşının mağduriyet yaşamasına ve çalışma barışının olumsuz etkilenmesine neden olduğunu kaydeden Fatih Okumuş, “Bu kısıtlama, öğretmenlerimizin yer değiştirme haklarını daraltmakta ve tercih süreçlerini verimsiz hale getirmektedir” dedi.

Fatih Okumuş, sendika olarak Bakanlıktan taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Öğretmenlerimizin aile bütünlüğünü koruması, ulaşım imkanlarını iyileştirmesi ve mesleki motivasyonlarını yüksek tutması adına il içi yer değişikliği hayati önem taşımaktadır. Ancak mevcut sistemde uygulanan iki tercih sınırlaması, öğretmenlerimizin tercih alanını daraltmakta; boşalan veya boşalacak olan birçok kadronun atıl kalmasına yol açmaktadır. ?Bizler, Milli Eğitim Bakanlığına yaptığımız başvuruda; bu sınırlamanın tamamen kaldırılmasını ve öğretmenlerimizin tercih ettikleri tüm eğitim kurumlarının istisnasız bir şekilde sıraya dahil edilmesini talep ettik."

Okumuş, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Eğitim sistemimizin temel taşı olan öğretmenlerimizin yer değişikliği süreçlerinin daha esnek ve rasyonel bir temele oturtulması, eğitimde verimliliği artıracaktır. Sıraya bağlı yer değiştirme sisteminin gerçek amacına hizmet edebilmesi için tercih sınırlaması gibi engelleyici unsurlardan arındırılması gerekmektedir. ?Eğitim-Bir-Sen olarak, öğretmenlerimizin haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edecek, eğitim çalışanlarımızın huzuru ve mutluluğu için her platformda çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Bakanlığımızın, sesimize kulak vererek bu haklı talebi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyoruz.” (Haber Merkezi)