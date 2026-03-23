Çorum Öğretmen Okulu mezunlarından Kenan Özcan, Hasan Ali Kalayoğlu, Arslan Kaya ve Aydın Ünlü gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette Kenan Özcan, geleneksel olarak düzenledikleri Çorum Öğretmen Okulu mezunları buluşması hakkında bilgi verdi.

BULUŞMA 3 GÜN SÜRECEK

Bu yıl ki buluşmanın 14-15-16 Nisan tarihleri arasında yapılacağını aktaran Kenan Özcan, “İlk gün Atatürk Anıtı’nda buluşarak, vefat eden arkadaşlarımız anısına karanfil bırakacağız. Daha sonra okul binamızı gezip anıları tazeleyeceğiz. İkinci gün Obruk Barajı ve Osmancık’ı gezeceğiz. Akşam 19.00’da ise Çırağan Düğün Salonu’nda gala gecesinde bir araya geleceğiz. Son gün ise Çorum’un tarihi ve turistik yerlerini gezdireceğiz. Çalışmalarımızı tamamladık. Dışarıdan gelen arkadaşlar içinde konaklama yerleri ayarlandı.” dedi.

Özcan, programlara dahil olmak isteyenlerin 0532 525 66 48 numaralı telefondan kendisine ulaşabileceğini söyledi.