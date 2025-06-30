Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2025 Yılı Haziran Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Çorum'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Valisi Ali Çalgan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda OKA Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi Orhan Tavlı bir konuşma yaptı.

Toplantıda ayrıca Ajans mali destek programlarının genel bir değerlendirmesini yaptı ve 2025 yılı Fizibilite Programına, katma değerli üretim ve turizm temalarında yapılan başvuruları karara bağlandı.