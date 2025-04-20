Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk İl Müsabakaları gerçekleştirildi.

Nazmi Avluca Spor Tesislerinde düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluk İl Müsabakalarında Özel Pınar Koleji rüzgarı esti.

Müsabakalarda Özel Pınar Koleji’nden Minik Erkekler Kategorisinde Ertuğrul Dinçaslan İl 1.'si, Eşref Sina Dinç İl 4.'sü, Minik Kızlar Kategorisinde Elif Asya Cıdık il 4.'sü, Küçük Erkekler Takım Kategorisinde takım sporcuları Metin Uras Coşkun, Ömer Asaf Cıdık ve Tuğrul Mete Çubuk İl 1.’si, Küçük Kızlar Takım Kategorisinde takım sporcuları Beren Çalış, Melike Günal, Melis Erkan ve Zehra Eylül Hacıismailoğlu İl 1.’si, Küçük Erkekler Bireysel Kategorisinde Metin Uras Coşkun İl 3.'sü oldu.

Özel Pınar’dan yapılan açıklamada, öğrencilere destek veren velilere ve antrenör Sinan Avşar’a teşekkür edilerek, başarılarının devamı dilendi.