Kütahya’da yapılan Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında Çorum Okçulukspor kulübünden Mehmet Ertuğrul Dinçarslan Türkiye rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

19-20 Temmuz tarihleri arasında Kütahya Belediyesi Gelenekse Okçuluk Tesislerinde gerçekleşen Türkiye Şampiyonasında 33 ilden toplam 450 sporcu mücadele etti. Çorum Okçuluk kulübü sporcusu Mehmet Ertuğrul Dinçarslan 8 bölgeden seçilen 40 sporcu arasında 49 puan üzerinden 48 puanla Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Çorum Okçuluk Kulübü Başkanı Erkan Teryakioğlu Ata sporu olan okçuluğun Çorum'da hızla yayılması ve başarıların gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek ‘Disiplin, sabır, sevgi saygı, adalet ve kültürümüzle yoğrulmuş geleneğimizi spor olarakta devam ettirmek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Kulüp olarak derece yapan sporcumuza başarılarının devamı adına yay hediye ediyoruz'' dedi.

Teryakioğlu; ''Ayrıca Okçuluk antrenmanı için fuar alanını bize açan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'a ve desteklerinden dolayı Gençlik Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran’a sonsuz teşekkür ediyoruz'' dedi.