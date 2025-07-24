Taekwondo’da üç hakemimiz milli iki hakemimiz bölge iki hakemimiz ise aday hakem oldular.

3-7 Temmuz tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen hakem terfi ve aday hakem kursuna ilimizden yedi hakem katıldı.

Kursa katılan yedi hakemden üçü milli, ikisi bölge ikisi ise aday hakem olmaya hak kazandılar. Taekwondo İl Temsilcisi İshak Kepçeli kurs sonunda yapılan başarılı olan Ferhat Yetik, Sitrenur Dugan İba ve Esra Aşkın milli hakem olmaya hak kazanırken Nuri Göçmen ve Hikmet Gülnar Bölge hakemliğe yükselirken İrem İslam Yetik ve Sude Naz Başaran ise aday hakem oldular.

İl Temsilcisi İshak Kepçeli öte yandan 30 Haziran ile 5 Temmuz tarinleri arasında Federasyon tarafından düzenlenen 1. Kadema Antrenör kursuna ilimizden katılan Senanur Yanar ve Doğan Gür antrenör olmaya hak kazandıklarını belirterek hakemleri ve antrenörleri tebrik etti.