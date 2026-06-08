Okul ve çevre güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, Çorum’da düzenlenen kapsamlı bir toplantıda ele alındı.

“Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı”, Vali Ali Çalgan başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, öğrencilerin daha güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla okul ve çevresinde alınan mevcut önlemler değerlendirildi.

Trafik düzenlemeleri, okul servis araçlarının denetimi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve okul giriş-çıkış saatlerinde güvenlik güçleri arasındaki koordinasyon gibi başlıklar ayrıntılı şekilde görüşüldü.

Vali Çalgan, toplantıda yaptığı değerlendirmede, çocukların güvenli bir eğitim ortamında yetişmesinin temel öncelik olduğunu vurgulayarak kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının ve sürecin düzenli olarak takip edilmesinin gerekliliğini ifade etti.