Çorumlu yazar Osman Çeviksoy, Ankara’da Server Vakfı’nın konuğu oldu. Programda Çeviksoy, Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından Hasan Paşa’nın Çorum’a yaptığı hizmetleri ve şehir tarihindeki yerini katılımcılarla paylaştı.

Sunumunda Hasan Paşa’nın Çorum’un idari yapısında önemli bir rol üstlendiğini belirten Çeviksoy, paşanın şehrin sancak statüsü kazanmasında etkili olduğunu ifade etti.

Eğitim alanında da önemli adımlar atıldığını aktaran Çeviksoy, dönemin şartlarına göre birçok okulun açılmasına öncülük edildiğini, halkın ve öğrencilerin faydalanabileceği bir kütüphanenin kurulduğunu söyledi.

Çeviksoy, ayrıca Hasan Paşa’nın her yıl Çorum’dan yüz öğrencinin eğitim amacıyla İstanbul’a gönderilmesini sağladığını, böylece şehrin eğitim hayatına uzun vadeli katkı sunduğunu dile getirdi.

Şehir mimarisine de değinen Çeviksoy, Saat Kulesi’nin yaptırılmasının yanı sıra depremde yıkılan camilerin yeniden inşa edilmesinin de Hasan Paşa’nın hizmetleri arasında yer aldığını aktardı.

Çeviksoy, konuşmasında ayrıca Hasan Paşa’nın sahabe türbelerinin yaptırılmasına öncülük etmesi ve İstanbul’a giderek zor durumda kalan Çorumlulara yardım edilmesini sağlaması gibi sosyal yönü güçlü hizmetlerine de dikkat çekti.