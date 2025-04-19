Okullu Gençler B kategorisinde birer maçlık il birinciliği sonunda kızlarda Başöğretmen Anadolu Lisesi erkeklerde ise Ted Koleji takımları şampiyon oldu.

Genç Kızlar B kategorisinde Başöğretmen Anadolu Lisesi Melek Nur Köroğlu, Merve Hoşur, Ecrin Naz Aksu, Zeynep Nuray Demirtaş, İrem Uzuner, İrem Işık’lı kadrosu ile mücadele ederken rakibi Çorum Belediyesi Prof Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hire Nur Atmaca, Nuriye Irmak Koç, Ümmügülsüm Kaymaz, Elif Su Kır, Esma Nur Açıkgöz, Belinay Şahin, Hirenur Kınıklı, Sude Naz Akbaş ve Elanur Şekerci’den oluşan takımla mücadele etti. Başöğretmen Anadolu Lisesi rakibi karşısında çok üstün bir oyun sonunda maçı 57-4 gibi farklı skorla kazanarak şampiyonluğu kazandı.

Genç Erkekler B’de ise Özel Ted Çorum Koleji Kuzey Kerman, Mustafa Emir Çakır, Tuna Kadit, Yağız Bulutöz, Barın Savar, Ahmet Toprak Aksoy, Kuzey Öztürk, Ali Eren Eken ve İbrahim Sırac Türkcan’lı kadrosu ile, rakibi Özel Çorum Bahçeşehir Koleji Mürşit Arslan, Onurhan Şahin, Ömer Arda Tohakkaya, Zülkarneyn Uslu, Rüzgar Kılıç, Ali Ege Şeremet, Kayra Hüseyin Karaman ve Ferman Devren’dan oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Maçın büyük bir bölümünde rakibi karşısında üstün oyun sonunda salondan 58-31 galip ayrılan Ted Koleji takımı birinci olurken Özel Bahçeşehir Koleji ise ikincilik kupasını aldılar.