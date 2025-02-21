Okullararası Küçükler futbol il birinciliğinde yarı finalistler belli oldu.

Dün oynanan çeyrek finalin iki maçında rakiplerine penaltılarla üstünlük kuran Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ile Osmancık Atatürk Ortaokulu yarı finale yükselen takımlar oldular.

Merkezde beş, Osmancık ve Sungurlu’da dörder okulun grup maçları sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım çeyrek finale yükseldi.

Bu altı takım arasında kura ile direk yarı finale yükselen iki takım belirlendi. Bunlar Yıldırım Beyazıt ile Sungurlu Fatih Ortaokulu oldu.

Dün oynanan çeyrek final ilk maçında Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu ile Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu arasındaki maçın normal süresi 0-0 beraberlik ile tamamlandı. Yarı finale yükselen takımı belirlemek için yapılan penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Osmancık temsilcisi yarı finale yükselen takım oldu.

İkinci çeyrek final maçında ise Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu ile Osmancık Atatürk Ortaokulu arasındaki maçın da normal süresi 0-0 bitti ve penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Sungurlu yarı finale yükselen son takım oldu.

Yarı final maçları 24 Şubat pazartesi günü oynanacak. İlk yarı final maçında Yıldırım Beyazıt Ortaokulu ile Osmancık Meliha Rıfat Göbel ortaokulu diğer yarı final maçında ise Sungurlu Fatih Ortaokulu ile Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu karşılaşacak.