Okul Sporları Küçükler grekoromen güreş grup birinciliğinde Çorumlu sporculardan ikisi Türkiye Şampiyonası vizesi aldı.

12-14 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapılan okul sporları küçükler grekoromen güreş grup birinciliğinde Çorum Belediyespor güreşçisi 57 kiloda Alperen Demirkol şampiyon olarak altın madalya kazandı.

62 kiloda mücadele eden Hamza Yağız Bayır ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İki güreşçi elde ettikleri bu madalyalar ile Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandılar.