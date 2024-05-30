Okul Sporları Minikler ve Küçükler Taekwondo il birinciliği hafta sonunda Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

Taekwondo İl Temsilcisi Mustafa Kanat il birinciliğinde 14 hakemin görev yapacağını açıkladı. Okul Sporları Minikler ve Küçükler kız erkek il birinciliğinin merkezdeki sporcuların tartısı 31mayıs günü günü saat 18’de ilçeden gelen sporcuların ise 1 Haziran cumartesi günü saat 08.30’da Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

İl birinciliğinde 1 Haziran cumartesi günü minik ve küçük kızlarda 2 haziran pazar günü ise minik ve küçük erkeklerde yapılacak müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye girecek sporculara madalyalarıverilecek.

İl Temsilcisi Mustafa Kanat’ın yaptığı açıklamaya göre il birinciliğinde Feyyaz Bayrak, Mustafa Topuz, Sitrenur Duğan İban, Hikmet Can, Burcu Atak, Buse Meryem Kazak, Gözde Gökmen, Esra Aşkın, Kenan Çalışkan, Ferhat Yetik, Nuri Göçmen, Betüy Keskin, Ayşegül Başıbüyük ve Lüfican Arduç hakem olarak görev yapacak.