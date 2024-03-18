Ölçek Cami çevresinde oturan bazı vatandaşlar inşaat sebebiyle kapanan yoldan dolayı camiye daha uzun bir yolu kullanarak gittiklerini belirttiler.

Ölçek 7. Sokak ile 1. Sokak arasındaki yolun inşaat yüzünden kapanması yüzünden Ölçek Camine giderken sıkıntılar olduğunu ve özellikle Ramazan’da teravih namazına giden yaşlı, kadın ve çocukların zorluk yaşadıklarını kaydeden vatandaşlar, “Caminin hemen yanında olan ve imarda yol işaretli çıkmaz sokağın biran önce açılmasını istiyoruz. Bu yol açıldığı zaman vatandaşların camiye ulaşımları daha kolay olacak. Belediyemizin bölgede gerekli düzenlemeyi yapmasını talep ediyoruz” diyerek sorunlarını dile getirdiler.