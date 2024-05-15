Çorum Belediye Meclisine grubu bulunan partilerin temsilcileri Halk Ekmek Fabrikası’nı gezdi.

Üretim ve satış aşamaları hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, BELTAŞ A.Ş. bünyesinde faaliyetine devam eden Halk Ekmek Fabrikası’nın Çorum halkına, sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaya devam ettiğini açıkladı.

İnceleme gezisine AK Parti Grup Başkanı Elvan Zorlu, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanı Arslan Kaynar ve Yeniden Refah Partili Meclis Üyesi Serkan Adanır katıldı.

‘AMACIMIZ, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ EKMEK ÜRETMEK’

Misafirlerine Halk Ekmek Fabrikası’nı gezdirerek üretim aşamalarıyla ilgili bilgiler veren Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum BELTAŞ A.Ş. bünyesinde kurulan Halk Ekmek Fabrikası’nın sağlıklı ortamlarda üretim ve satış yaptığına dikkat çekerek “Amacımız halkımıza sağlıklı, güvenli, hesaplı ve daha kaliteli ekmek sunmaktır.” dedi.

‘HİJYENE VE KALİTEYE ÖNEM VERİYORUZ’

Halk Ekmek Fabrikası’nın son derece modern bir tesis olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Çöplü, “Fabrikamız tam otomatik, sağlık koşullarına uygun hijyenik bir tesistir. Ekmek nakil araçlarımız ve ekmek kasalarımıza varana kadar üretimin ve satışın gerçekleştiği tüm aşamalarda hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğ” ile diğer ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak üretimlerimiz devam etmektedir. Üretimimiz sürekli kontrol altında tutulmakta, oluşturduğumuz laboratuvar ile un, maya gibi hammaddelerin girişinden ekmek üretimine kadar tüm aşamalar denetim altındadır. Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı herhangi bir kimyasal veya yabancı madde kullanılmamaktır. Un ve diğer hammaddeler bölgemizin ve ülkemizin en kaliteli ürünlerinden özenle seçilmektedir. Çalışanlarımız üretim esnasında ve fabrika içerisinde hijyen kurallarına harfiyen uymakta ve sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır. Fabrikamız, Sağlık ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkartılmış kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek Fabrikasını inceleyen meclis üyeleri de hijyen kurallarına uygun, son derece temiz ve güvenli bir tesiste ekmek üretimi yapıldığını ifade ederek böyle bir tesisin hizmet vermesi nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.