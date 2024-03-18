Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, daha önce açıkladığı SMA’lı çocuklara destek vaadiyle ilgili açıklama yaptı.

Seçildiği taktirde kolaylıkla bu projeyi hayata geçireceğini belirten Burhan Sönmez, SMA’lı çocukların aileleri ile işbirliği yapacağını söyledi.

‘SMA’LI AİLELER PARA TOPLAMAK ZORUNDA KALMAYACAK’

Hem çocuklara destek olunacağını hem de ailelerin bu zorlu süreçte çocuklarıyla ilgilenip bağış toplamakla moral ve zamanlarını kaybetmesinin önüne geçeceğini aktaran Sönmez, “Ailelerimiz sokak sokak para toplamak zorunda da kalmayacak. Tedavilerine gülerek göndereceğiz, gülerek karşılayacağız” dedi.

2 YIL İÇİNDE PROJELERİN YÜZDE 60’INI YAPACAĞIZ

Mülteci sorununa 3 ay içinde çözüm getireceğini ileri süren Sönmez, 2 sene içerisinde vaat ettiği projelerin yüzde 60’ını yapacağını vurguladı.