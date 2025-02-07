TBMM, eski ve yeni 3 bin 600 milletvekiline ömür boyu trafik cezası muafiyeti getiriyor. Vekiller, kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı gibi cezalardan muaf olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), eski ve yeni 3 bin 600 milletvekili için ömür boyu trafik cezası muafiyeti getirme kararı aldı. Bu yeni uygulamaya göre, milletvekilleri kırmızı ışık ihlali, hız sınırı aşımı ve hatalı park gibi trafik cezalarından artık muaf tutulacaklar.

Trafik Cezalarında Ayrıcalık Tanınıyor

Yapılan düzenlemeyle, TBMM milletvekillerine trafik cezalarında ayrıcalık tanındığı belirtildi. Eski ve yeni toplam 3 bin 600 milletvekili için getirilen bu muafiyet, milletvekillerinin trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda ceza ödemelerine gerek olmadığını öngörüyor.

Trafik Cezalarından Muaf Tutulacak

Yapılan düzenleme kapsamında, mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı trafik cezalarından muaf tutulacak. Milletvekili araçlarının plakaları Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına işlenecek ve bu plakalarla işlenen trafik ihlalleri vekillere yansıtılmayacak. Eğer ceza kesilirse, faturası TBMM bütçesinden karşılanacak.

KARAR ONAYLANACAK MI?

TBMM'nin milletvekillerine tanıdığı ömür boyu trafik cezası muafiyeti kararı, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Kararın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanıp onaylanmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.